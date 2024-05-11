Киев, 12 мая, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Оставшийся без ног ветеран ВСУ Олег Симороз получил датированную 5 апреля повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат). Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

В повестке указано, что прибыть в военкомат в Киеве «в Деснянский ТЦК» Симороз должен 14 мая.

Причем повестку инвалиду войны приклеили к коммунальным квитанциям и бросили в почтовый ящик.

«Моё дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моём военном билете об исключении из военного учёта», — пояснил бывший военный.

Как сообщало ИА Регнум, Олега Симороза, демобилизованного после потери обеих ног, не хотели пропускать за границу в Польшу из-за отсутствия медицинских документов, написали украинские СМИ.

При выезде с Украины на пункте Рава-Русская пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. Притом что Симороз стоял перед ним на двух протезах. Его продержали час, проверяя документы.

Министерство обороны Украины издало приказ, позволяющий призывать в армию с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Документ опубликовали на сайте Верховной рады.