Москва, 12 мая, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Телеведущий, актёр Иван Ургант не выступил, как заявлялось, на вечере памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы. Его имя организаторы убрали с афиш концерта за несколько дней. Также в программу не вошли ещё два других анонсированных артиста. Об этом пишет MSK1.RU.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант», который проходил в Москве 11 мая.

Изначально шоумен был заявлен в числе выступающих, но афишу поменяли, и на ней Урганта уже не было. Также исчезли имена артистов Елены Кореневой и Вениамина Смехова, который должен был быть ведущим. Вместо него концерт вёл Валерий Баринов.

Перед началом вечера на сцену вышла вдова Окуджавы Ольга и извинилась за изменения в программе, при этом имя Урганта не прозвучало, как и причины, по которым убрали участников из концерта.

«Для нас это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая», — пояснила вдова барда.

Иван Ургант должен был исполнить песню из фильма «Белорусский вокзал».

Известно, что исключённые из программы артисты в разное время высказывались против спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, уехавшие из России после начала специальной военной операции граждане возвращаются на родину потому, что здесь им предоставляют больше возможностей. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года подчеркнул, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Российскую актрису Яну Поплавскую возмутило возвращение Ивана Урганта на экраны. Она написала в Telegram-канале, что он снялся в главной роли в фильме режиссёра Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».