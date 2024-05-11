Вена, 12 мая, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Украина может стать членом Североатлантического альянса, но точно не на июльском саммите блока в Вашингтоне. Об этом 11 мая в интервью австрийскому изданию Die Presse заявил президент Чехии Пётр Павел.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству. Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО», — отметил он.

Необходимо ясно дать понять Москве, что членство в НАТО Украины не представляет для России прямой угрозы, добавил Павел.

Как передавало ИА Регнум, по мнению президента Чехии, потенциальный отказ Украины от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Пётр Павел выразил сожаление из-за разницы во взглядах стран о мировом порядке. Он добавил, что нужно принять «новую реальность и обеспечить безопасность граждан как от военных, так и от невоенных угроз».

Итальянская газета Corriere della Sera написала, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению издания, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет «никаких сапог на земле».

Украина не сможет получить поддержку всех 32 членов НАТО по вопросу о членстве в Североатлантическом альянсе к саммиту, который состоится в Вашингтоне, признал 29 апреля генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Для России категорически неприемлемо вступление Украины в НАТО, так как это будет угрозой национальной безопасности, подчеркнул 9 апреля посол России в США Анатолий Антонов. Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе подтверждает, что единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа на поле боя. Дипломат добавил, что Россия не смирится с участием Украины во враждебном блоке.