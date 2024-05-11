Бровары, Украина, 11 мая, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Два человека, в том числе один полицейский, пострадали в результате взрыва вечером 11 мая в Броварах в Киевской области. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Игорь Сапожко.

Mvdlnr.ru Граната

Установлено, что гранату взорвал мужчина около 20:40 по местному времени на бульваре Независимости в центре города.

«В районе магазина «Красный маркет» раздался взрыв. Пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», — сообщил Сапожко.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Устанавливаются подробности происшествия.

По информации местных СМИ, мужчина, взорвавший гранату, страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Он якобы убегал от полицейского и в какой-то момент произвёл взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, девятилетний мальчик получил травмы от взрыва игрушечной гранаты на рынке «Садовод» в Москве. Мальчик заинтересовался игрушкой. Продавец разрешила ребёнку её посмотреть. О том, что вещь небезобидна, она не предупредила.

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