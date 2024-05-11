Прага, 11 мая, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Потенциальный отказ Украины от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел австрийскому изданию Die Presse.

Иван Шилов ИА Регнум

Чешский лидер считает, что можно вести переговоры, потому что вхождение Украины в Североатлантический альянс «можно обменять на что-то».

«Например, на гарантии безопасности, когда речь идёт о военном присутствии», — пояснил свою мысль Павел.

Президент выразил сожаление из-за разницы во взглядах стран о мировом порядке и добавил, что нужно принять «новую реальность и обеспечить безопасность граждан как от военных, так и от невоенных угроз».

«Мы должны проснуться», — призвал Павел.

Как сообщало ИА Регнум, в июне украинская армия, которая испытывает дефицит, может получить очередную значительную военную поддержку, заявил президент Чехии. На Украину доставят почти 200 тыс. снарядов к артиллерийским орудиям.

НАТО не планирует вводить войска на Украину, заявил 11 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Блок намерен поддерживать Украину, но не хочет, чтобы конфликт перерос в ещё больший, превратившись в конфликт между НАТО и Россией, пояснил он.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем были раньше.