Белгород, 11 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Жителей Белгорода и Белгородского района призвали не опасаться громких звуков в городе, вызванных работой российских военнослужащих. Об этом поздним вечером 11 мая в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооружённых сил РФ», — предупредил Гладков.

В этот же день на всей территории Белгородской области объявляли о ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей. В Минобороны уточнили, что ликвидировали 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехватили и сбили в небе над Курской и Волгоградской областями.

В Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения. От прямого попадания снарядов ВСУ повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также социально значимые учреждения. Загорелись шесть автомобилей. Всего повреждения получил 21 автомобиль.

Ранее в этот же день в селе Новостроевка-Первая Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки погиб мужчина, другого пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.