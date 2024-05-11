Цюрих, Швейцария, 11 мая, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Российского вратаря Ивана Федотова отстранили от участия во всех матчах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), в том числе и в Олимпийских играх. Об этом решении сообщается на сайте организации.

Сергей Гунеев / РИА Новости Вратарь Иван Федотов

Отмечается, что в связи с нарушением правил трансфера принято решение об отстранении голкипера на три года.

Также Ивану Федотову запрещено выступать на клубных турнирах организаций — членов IIHF в течение полугода после возвращения из НХЛ за игнорирование первоначальной дисквалификации на четыре месяца.

Как сообщало ИА Регнум, Федерацию хоккея России (ФХР) оштрафовали на 1 млн швейцарских франков за выступление Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24. По мнению дисциплинарного комитета, выступление Федотова за ЦСКА происходило в нарушение правил международных переходов IIHF.

Это решение будет оспорено в установленном порядке, заверили в ФХР.

28 марта ХК ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, отметив при этом, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

Затем стало известно, что бывший вратарь московского ЦСКА на год стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

После прохождения срочной службы в июле 2023 года Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который КХЛ зарегистрировала. В лиге заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста, и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего соглашения с «Филадельфией». После этого IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта, а голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября. Кроме того, клубу запретили осуществлять международные трансферы в течение сезона.