Киев, 11 мая, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Исполнительницу, полуфиналистку «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.

Andreas Hillergren/AP/TASS Эден Голан

Певицу обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении госграницы Украины.

Также на «Миротворце» указывается, что Голан принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, израильская 20-летняя певица Эден Голан прошла в финал «Евровидения» вопреки протестам. Она провела из-за работы отца детство в России. Много участвовала в различных конкурсах — в 2018 году израильтянка стала финалисткой пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи.

В базу «Миротворца» внесены 22 добровольца «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР), а также 25 добровольцев «Волонтёрской роты», участвовавшие в спецоперации в рядах батальона ГРОМ «Каскад».

В спецоперации в рядах «Каскада» участвуют более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты». За проявленное мужество и героизм на поле боя многие из них были награждены различными наградами.

Вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак попал в базу «Миротворец».

Босака обвиняют в организации блокирования контрольно-пропускных пунктов на границе между Польшей и Украиной. Кроме этого, ему приписывают сотрудничество со спецслужбами России.