Белгород, 11 мая, 2024, 22:47 — ИА Регнум. В Белгороде от прямого попадания снарядов ВСУ повреждения получили несколько многоквартирных домов (МКД) и автомобилей, а также социально значимые объекты. Об этом 11 мая сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава администрации областного центра Валентин Демидов.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что также было повреждено остекление в четырёх социально значимых объектах — городская больница № 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средняя общеобразовательная школа № 41.

Кроме того, в результате атаки со стороны ВСУ загорелись шесть автомобилей. Всего повреждения получил 21 автомобиль.

Мэр Белгорода заявил о том, что власти фиксируют повреждения. Восстановить пострадавшие объекты намерены в кратчайшие сроки, заверил Демидов.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения.

В этот же день в селе Новостроевка-Первая Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки погиб мужчина, другого пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

Минобороны России вечером 11 мая проинформировало, что российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.