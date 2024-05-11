Комрат, Молдавия, 11 мая, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что хочет восстановить отношения стратегического партнёрства с Россией, подчеркнув, что РФ «добрые намерения доказывает делами».

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

«Добрососедские отношения с Российской Федерацией не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд в будущее Молдовы, спасение нашей экономики», — написал Илан Шор в Telegram-канале после того, как депутата парламента республики Марину Таубер в России наградили орденом Дружбы РФ.

Шор также заверил, что блок «Победа» «продолжит работу по восстановлению» культурных, образовательных и экономических связей, которые были утрачены, разорваны правящей в Молдавии Партией действия и солидарности.

Также лидер движения отметил, что ранее при поддержке блока «Победа» между Москвой и Гагаузией были достигнуты договоренности о возобновлении экспорта сельхозпродукции в Россию. Пенсионеры Гагаузии стали получать доплаты на счета, открытые в платёжной системе «Мир». Кроме того, ведутся переговоры о поставках российского газа в Гагаузию.

Как сообщало ИА Регнум, электоральный блок оппозиционных молдавских политических сил «Победа» будет участвовать в выборах, которые пройдут в Молдавии осенью 2024 года, заявил Илан Шор 21 апреля после проведения в Москве учредительного съезда объединения.

Шор возглавил исполнительный комитет нового объединения, исполнительным секретарём Национального политического совета выбрали главу Гагаузии Евгению Гуцул, а депутата молдавского парламента Марину Таубер — секретарём исполкома.

В Молдавии передали в суд уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им предъявили обвинения в «принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника».