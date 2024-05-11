Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 22:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о гибели пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку. Об этом 11 мая сообщили в Следственном комитете России.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время для отдыха.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку, продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, ДТП с пассажирским автобусом произошло в Петербурге утром 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной Мойки, затем протаранило автомобиль и упало с Поцелуева моста в воду.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Супруга водителя, в свою очередь, рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов и регламент работы был соблюдён. Сам водитель позднее предположил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

По последним данным, погибли семь человек.