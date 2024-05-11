Анкара, 11 мая, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Жест постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана, измельчившего в шредере на трибуне ООН Устав всемирной организации, свидетельствует о том, что Израиль не признаёт международное право, заявил 11 мая официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Указанный инцидент произошёл на заседании Генассамблеи ООН 10 мая.

«Тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право», — написал Челик на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Эрдан объяснил свою акцию протестом против резолюции Генассамблеи о расширении прав Палестины в организации. По словам постпреда Израиля, проголосовавшие за резолюцию якобы проигнорировали устав ООН и он решил показать им, как это выглядит со стороны.

Указанную резолюцию Генассамблея приняла также 10 мая. Согласно резолюции, палестинская администрация должна получить право делать заявления от имени групп стран, право на полноценное участие в конференциях ООН, международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Ассамблея рекомендовала Совету безопасности ООН «положительно пересмотреть» вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс ещё до голосования в Генассамблее заявил, что США заблокируют резолюцию в Совбезе ООН, поскольку палестинская администрация в настоящее время якобы не отвечает критериям членства ООН согласно уставу организации.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции о признании Палестины полноправным членом ООН. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, заблокировав резолюцию, подтвердили своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.

Постпред России также отмечал, что членство Палестины в ООН создаст равные переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, что в свою очередь будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.