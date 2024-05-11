Белгород, 11 мая, 2024, 21:29 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате массированного обстрела со стороны ВСУ один человек погиб и 29, включая одного ребёнка, получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, 28 взрослых и один ребёнок получили осколочные ранения, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России вечером 11 мая проинформировало, что российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.

Ранее 11 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории зоны безопасности для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.