Харьков, Украина, 11 мая, 2024, 21:51 — ИА Регнум. В Харькове произошёл взрыв, сообщил 11 мая мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он.

Терехов уточнил, что взрыв прогремел в пригороде.

Взрывы в Харькове были слышны и в ночь на 11 мая. О первых взрывах в Харькове ночью 11 мая написало издание «Украинская правда».

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая украинское издание «Страна. ua» проинформировало об эвакуации населения из города Волчанска под Харьковом. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили уточнил, что людей размещают в близлежащих населённых пунктах.

10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

11 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории зоны безопасности для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.