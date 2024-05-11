Москва, 11 мая, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) запретила московскому ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение двух лет, сообщила 11 мая пресс-служба федерации на своём сайте.

«В связи с нарушением прав хоккейного клуба ЦСКА на трансферы члены дисциплинарного совета Международной федерации хоккея приняли решение ввести 24-месячный трансферный запрет на все международные трансферы начиная со дня, когда был совершен первоначальный трансфер. Завершается годовой запрет на трансферы (с 11 августа 2024 по 10 августа 2026 года)», — сказано в сообщении.

Также IIHF отстранила российского вратаря Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры, на три года.

Как передавало ИА Регнум, ранее дисциплинарный комитет IIHF оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) за выступление вратаря Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2023/2024.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/2022 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

Вернувшись со службы в июле 2023 года, Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига зарегистрировала. В лиге заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего соглашения с «Филадельфией».

После этого IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта, а голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября. Кроме того, клубу запретили осуществлять международные трансферы в течение сезона.

28 марта ХК ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, отметив при этом, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.