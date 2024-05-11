Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Пляжи Центрального района Сочи закрыли 11 мая из соображений безопасности в связи с непогодой.

ИА REGNUM

На пляжных территориях подняты красные флаги, дежурят спасатели, сообщает ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее в регионе на период с 11 по 13 мая было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с.

Спасатели рекомендовали обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, следить за сообщениями по местным теле− и радиостанциям, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

1 мая Единая система предупреждения и ликвидации ЧС сообщила, что в реках Сочи ожидается подъём уровня воды, который может достичь опасных отметок в выходные дни, 9–12 мая.

Синоптики прогнозируют в Сочи и Сириусе в течение 11 мая сильный дождь, грозу и ветер до 17 м/с.