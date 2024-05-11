Москва, 11 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров поступили в Государственную думу, сообщила 11 мая пресс-служба Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)» — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать об этом депутатов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.