Киев, 11 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. После вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине «спокойной жизни» для украинцев придёт конец, заявил представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живёт своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — отметил Лазуткин.

По словам представителя украинского ведомства, спокойная и мирная атмосфера в украинских городах вдалеке от линии боевого соприкосновения — ненормальное явление, так как ВС России являются сильным противником. Лазуткин призвал «всю Украину» мобилизоваться.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины 8 мая приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Согласно законопроекту, мобилизация осуждённых будет добровольной. Мобилизованные заключённые получат условно-досрочное освобождение.

В ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут призвать 20 тыс. заключённых и лиц, имеющих судимость, сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська. Он уточнил, что военно-врачебные комиссии будут в каждом конкретном случае определять, будет ли полезен тот или иной боец для ВСУ.

Законопроект о мобилизации осуждённых на Украине является внешним проявлением агонии киевского режима, заявил в беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее украинское издание «Страна. ua» писало, что в Румынию с начала специальной военной операции сбежали 11 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Уточнялось, что при попытке перейти границу погибли по меньшей мере 19 человек — 11 мужчин утонули в реке Тисе, остальные умерли в горах.