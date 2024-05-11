Курск, 11 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Малахова.

Congress of local and regional authorities

«Выборы должны быть назначены на единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Само назначение выборов будет назначено Курской областной думой в период с 30 мая по 9 июня». — сказала Малахова.

Она отметила, что период выдвижения составляет 30 календарных дней, а отчёт начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что выборы новых глав регионов, губернаторы которых могут перейти на работу в правительство России, состоятся в предстоящий единый день голосования в сентябре 2024 года.

Мишустин 11 мая также предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва глава кабинета министров предложил на должность министра энергетики. Кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова Мишустин предложил на пост главы Минпромторга.