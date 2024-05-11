Москва, 11 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов и экс-вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового кабинета министров и перейдут на другую работу, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство России Виктория Абрамченко

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по составу нового кабинета министров.

«В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики (и. о. вице-премьера. — Прим. ред.), Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)», — отметила пресс-служба правительства.

В сообщении также сказано, что в связи с переходом Абрамченко на новое место работы на посту вице-премьера её, по предложению Мишустина, сменит и. о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

11 мая Мишустин также предложил назначить министром энергетики губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, министром промышленности и торговли — калининградского губернатора Антона Алиханова, вице-премьером по транспорту — и. о. министра транспорта Виталия Савельева, министром транспорта — губернатора Курской области Романа Старовойта. И. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова предложено назначить первым вице-премьером.