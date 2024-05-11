Москва, 11 мая, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В Москве на международной выставке-форуме «Россия» отпраздновали десятую годовщину проведения референдумов о самоопределении в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР) и (ЛНР). Там прошёл посвящённый этой дате концерт «Отцовский край — родной Донбасс», сообщила пресс-служба выставки.

Сергей Баранов/Пресс-служба выставки «Россия»

«Десять лет назад мы могли только мечтать о том, чтобы встречать первый круглый юбилей ДНР вместе со всей страной на главной выставке России. Сегодня это стало реальностью. Спасибо всем, кто разделяет с нами историческую ценность этого дня», — обратился к присутствующим глава ДНР Денис Пушилин.

На концерте выступили вокальные, инструментальны и танцевальные ансамбли. Их постановки были сделаны на основе культуры и истории Донецкого региона.

«Конечно, сегодня самое главное — это восстановить мирную жизнь. И мы как министерство строительства ответственны за координацию работы всех органов власти в соответствии с поручениями президента страны. Мы отрабатываем вопросы восстановления жилья, социально-культурных объектов, школ, садиков, парков, скверов, формирования комфортной городской среды. И, самое главное, мы понимаем, что мы все восстановим», — выразил уверенность и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Также в концертной программе приняли участие исполнители и творческие коллективы ДНР — Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», солисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и Донецкой государственной академической филармонии, артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета.

«Сегодня мы празднуем особенную дату. Десять лет назад произошло событие, которое стало точкой отсчета новой истории. Мир перестал быть прежним: он получил шанс жить в доброте и справедливости, шанс, что добро победит зло. Низкий поклон людям, которые живут на донецкой земле. Как сказал наш президент Владимир Путин: «Вместе победим!» — рассказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Как сообщало ИА Регнум, десять лет назад, 11 мая 2014 года, в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР при явке почти 75% более 89% проголосовавших высказались за независимость — так на следующий день после окончания голосования сообщили в донецком Центризбиркоме. Из Луганска пришла информация о 94% проголосовавших за ЛНР.