Москва, 11 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Россия вернёт долгожданный мир в Донбасс, несмотря на попытки киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Она напомнила, что 11 мая исполнилось 10 лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. По словам Захаровой, на Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали «обречённые раздражение и ярость».

«Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — отметила Захарова, коммутируя обстрелы со стороны ВСУ нефтебазы в Ровеньках в ЛНР, а также ресторана в Кировском районе Донецка.

Дипломат подчеркнула, что Россия восхищается мужеством и стойкостью жителей ДНР и ЛНР, которых не смог сломить киевский режим. Захарова подчеркнула, что сегодня ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Благодаря поддержке всей России и её народа в республиках полным ходом идёт масштабное восстановление разрушенного войной хозяйства, реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, добавила представитель МИД.

«Убеждены, что как бы ни пытался режим Зеленского в бессильной злобе воспрепятствовать нашему курсу на восстановление исторической справедливости, ничего у него не получится. Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в поздравлении президента РФ Владимира Путина жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с 10-летием её образования глава государства отметил, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

Путин подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём. Люди в патриотическом порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР. Они показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота.

Он добавил, что вся Россия, весь народ поддерживают ДНР и ЛНР. Здесь реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, налаживается производство. Путин выразил уверенность, что совместные усилия приведут к успеху и возвращению мира на Донецкую землю, что самые сложные задачи будут решены.

Президент также отметил, что весь российский народ искренне поддерживает жителей ДНР и ЛНР. Путин особо подчеркнул роль участников спецоперации, которые сражаются за независимость и безопасность страны, а также за освобождение исторических земель России.

11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.