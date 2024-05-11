Захарова заявила, что РФ вернёт в Донбасс долгожданный мир
Захарова: Россия вернёт мир в Донбасс, несмотря на противодействие Зеленского
Москва, 11 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Россия вернёт долгожданный мир в Донбасс, несмотря на попытки киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 11 мая исполнилось 10 лет со дня проведения в ДНР и ЛНР исторического референдума о будущем двух республик. По словам Захаровой, на Украине, где как огня боятся гласа народа, эти референдумы всегда вызывали «обречённые раздражение и ярость».
«Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — отметила Захарова, коммутируя обстрелы со стороны ВСУ нефтебазы в Ровеньках в ЛНР, а также ресторана в Кировском районе Донецка.
Дипломат подчеркнула, что Россия восхищается мужеством и стойкостью жителей ДНР и ЛНР, которых не смог сломить киевский режим. Захарова подчеркнула, что сегодня ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью Российской Федерации.
Благодаря поддержке всей России и её народа в республиках полным ходом идёт масштабное восстановление разрушенного войной хозяйства, реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, добавила представитель МИД.
«Убеждены, что как бы ни пытался режим Зеленского в бессильной злобе воспрепятствовать нашему курсу на восстановление исторической справедливости, ничего у него не получится. Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами», — заключила дипломат.
Как передавало ИА Регнум, в поздравлении президента РФ Владимира Путина жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с 10-летием её образования глава государства отметил, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.
Путин подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём. Люди в патриотическом порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР. Они показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота.
Он добавил, что вся Россия, весь народ поддерживают ДНР и ЛНР. Здесь реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, налаживается производство. Путин выразил уверенность, что совместные усилия приведут к успеху и возвращению мира на Донецкую землю, что самые сложные задачи будут решены.
Президент также отметил, что весь российский народ искренне поддерживает жителей ДНР и ЛНР. Путин особо подчеркнул роль участников спецоперации, которые сражаются за независимость и безопасность страны, а также за освобождение исторических земель России.
11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.