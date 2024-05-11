Москва, 11 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Страны, граничащие с Россией и присоединившиеся к НАТО, могут столкнуться с проблемами в сфере инвестиций. Об этом 11 мая сообщил политолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя заявление директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о том, что русофобская политика властей Финляндии привела к остановке в этой стране промышленных предприятий, убыткам турбизнеса и к тому, что граничащие с Россией регионы пустеют.

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«Финская экономика переживает трудные времена. В четвёртом квартале 2023 года она официально вступила в рецессию, и пока нет оснований ожидать её восстановления в ближайшее время. Хотя финны сильны в таких областях, как квантовые вычисления и искусственный интеллект, мировая экономика не готова принять финские разработки, поскольку у них много конкурентов. Например, когда финская компания Nokia была сильным конкурентом для американских компаний, американская корпорация Microsoft купила её, чтобы устранить конкурента», — отметил Офицеров-Бельский.

Он пояснил, что одной из причин экономического спада в Финляндии являются проблемы с инвестициями. Страна не очень большая и не слишком привлекательна для инвесторов. Кроме того, дорогие энергоресурсы, такие как газ, также оказывают влияние на экономику. Финляндия отказалась от российского газа и закупает более дорогой газ у западных стран, уточнил эксперт.

Ещё одной причиной он назвал прекращение торговли с Россией, которая поставляла Финляндии не только газ, но и другое сырьё, включая лес. Некоторые прежние производства в этой стране устарели, например производство качественной бумаги, которой сейчас уже требуется не такое количество, как раньше, из-за перехода на другие носители, добавил политолог.

Он усомнился, что туризм в Финляндии играл большую роль в развитии экономики страны. Однако туризм приносил прибыль жителям приграничных с Россией территорий, подчеркнул Офицеров-Бельский.

«Вступление Финляндии в НАТО и агрессивная политика этого альянса в отношении России отталкивают инвесторов. В случае конфликта между НАТО и Россией основной зоной столкновения будут страны, граничащие с Россией. Такая ситуация также не способствует инвестициям, поскольку инвесторы не будут вкладывать средства в территорию, которая может стать ареной военных действий. Если бы Финляндия оставалась нейтральной страной, то такой проблемы не возникло бы. Нейтральные страны всегда выигрывают в случае больших конфликтов, поскольку в это время к ним стекаются капитал, технологические и научные кадры. Однако Финляндия выбрала НАТО. Такое решение не принесёт пользы в плане инвестиций тем странам, которые находятся на границе с Россией. Так, экономическая ситуация в прибалтийских странах в настоящее время не самая благоприятная. В Эстонии, например, экономический спад продолжается уже третий год», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев отметил, что в Финляндии в последнее время насаждался миф «угрозы с Востока», в который благодаря усилиям средств массовой информации начали верить и простые граждане.

Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, отметил дипломат.

По его словам, туристический бизнес Финляндии несёт убытки на фоне закрытия границ для миллионов российских путешественников, а восточные регионы Финляндии столкнулись с депопуляцией.

14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение борьбой с якобы большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки обвинил в ситуации с нелегальной миграцией российскую сторону.

В начале апреля 2024 года Государственный совет Финляндии принял решение оставить российскую границу закрытой на неопределённый период. Как заявили в правительстве, решение приняли в связи с якобы ростом угрозы незаконной миграции.

В марте финские СМИ сообщили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок.

7 апреля русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки. Протестующие заявили о нарушении прав и призвали финское правительство отменить решение.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобными действиями Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового сообщества, а также портит жизнь собственному населению.