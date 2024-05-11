Москва, 11 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Ситуация в зоне СВО чревата полным обвалом для Киева, поэтому европейцы нагнетают напряжённость, заявил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видео с которым опубликовано в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.

Alexander Zemlianichenko / AP/TASS Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сознательное нагнетание напряжённости. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — сказал он.

Поэтому, добавил представитель Кремля, они сами экзальтируют эту ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал Европу быть готовой к сдерживанию России, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине.

6 мая в Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, заявили в МИД.

В российском дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о возможности отправки войск на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.