Наро-Фоминск, Московская область, 11 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Пожар на складе поликарбоната в Наро-Фоминске Московской области локализован, сообщило 11 мая управление МЧС по региону.

Кадр из видео

Управление информировало, что огонь охватил расположенный на улице Погодина склад площадью 2800 кв. м. Над зданием поднимался густой чёрный дым.

«Склад горит по всей площади», — отмечалось в сообщении.

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Спасатели локализовали возгорание.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в морском порту Петропавловска-Камчатского произошёл сильный пожар. На площади 5000 кв. м горел строящийся ангар. На месте работали 55 специалистов и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

4 мая сообщалось о сильном пожаре в Крыму. В селе Белоглинка загорелся одноэтажный склад на площади 1000 кв. м. На месте происшествия работали 60 специалистов и 14 единиц техники. О пострадавших управление МЧС по республике не сообщало.