Вашингтон, 11 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Украина в настоящее время, как и весной 2022 года, не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы проводить мирные переговоры с Россией, заявила 11 мая бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Александр Кряжев / РИА Новости

Журналисты издания Politico спросили Нуланд, не считает ли она ошибкой принятое Киевом под воздействием Запада решение о выходе из переговоров с Россией в марте 2022 года. Нуланд ответила отрицательно.

«Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — сказала бывший заместитель госсекретаря.

Заключение мирного соглашения весной 2022 года или в настоящее время потребовало бы признания Киевом возвращения нескольких своих бывших регионов в состав России, но такое соглашение было бы «неустойчивым», сказала Нуланд.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский после выхода Украины из переговорного процесса весной 2022 года заявил, что целью Киева будет возвращение к границам 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти по инициативе Запада отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.