Хакеры завладели данными судебной системы Южной Кореи
Yonhap: хакеры из КНДР завладели данными судебной системы Южной Кореи
Сеул, 11 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи заподозрили северокорейскую хакерскую группировку «Лазарус» во взломе судебной системы страны и выводе свыше тысячи гигабайт данных за два года. Об этом сообщает 11 мая агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы.
Неизвестная организация, предположительно, «Лазарус» (Lazarus), взломала компьютерные сети южнокорейских судов 7 января 2021 года. Данные в объёме 1,14 тыс. Гб были перекачаны из информационных систем судов на восемь серверов, в том числе зарубежных, до 9 февраля 2023 года.
Хакерскую атаку расследовали национальное следственное управление полиции, национальная разведслужба и прокуратура. Правоохранителям удалось установить данные около 5,2 тыс. файлов объёмом 4,7 Гб, которые хранились на одном из серверов в Южной Корее. Это оказались файлы с персональной информацией, в том числе сведениями финансового и медицинского характера, паспортными данными и информацией о военной службе, всего 0,5% от общего объёма утечки.
Срок резервного хранения на остальных серверах истёк, и данные удалились. Не исключено, что взлом произошёл даже раньше 2021 года и ущерб от него может быть больше.
Агентство отмечает, что специалисты Верховного суда, которые управляют компьютерной сетью, начали собственное расследование в феврале 2023 года, но полиция полноценно включилась в разбирательство только после появления в СМИ сообщений о взломе.
Указано также, что судебную информационную систему в Южной Корее взломали впервые. Власти намерены усилить контроль за использованием в судах личных компьютеров, USB-носителей и интернета, а также расширить штат персонала и закупить дополнительное оборудование для защиты информации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее США обвинили хакерскую группу Lazarus в атаках на свои энергетические компании, а также на компании в Канаде и Японии. В сентябре 2022 года газета The Wall Street Journal проинформировала о спецоперации спецслужб США, завершившейся конфискацией более $30 млн в криптовалюте. Криптовалюту якобы похитила связанная с КНДР хакерская группа Lazarus.
По оценке экспертов компании Chainalysis, с января по июль 2022 года хакеры похитили криптовалюту на сумму $1,9 млрд. При этом северокорейские хакеры, включая хакерскую группу Lazarus Group, причастны к краже $1 млрд.