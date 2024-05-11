Берлин, 11 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва, сообщила 11 мая газета Bild.

ТАСС/Robert Michael/dpa

Материалы уже представлены главе ведомства Борису Писториусу, они будут доработаны, а в июне Писториус представит итоговую концепцию, сказано в материале.

Первый вариант реформы предполагает «оптимизацию» и использование всех возможностей для привлечения добровольцев в вооружённые силы, второй — ограниченный призыв с привлечением в армию до 40 тысяч новобранцев, третий — возвращение к всеобщему призыву как мужчин, так и женщин.

По данным издания, минобороны Германии считает именно этот вариант «самым многообещающим» с точки зрения укрепления обороноспособности страны. При этом отмечается, что для возвращения всеобщего призыва потребуется вносить изменения в Конституцию Германии.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Писториус объявил о подписании приказа по глобальной реорганизации немецкой армии. Вооружённые силы будут перестроены таким образом, чтобы быть наилучшим образом подготовленными к обороне в случае войны, сказал он. Также глава ведомства анонсировал реформы в сфере призыва в армию.

В январе 2024 года Писториус заявил, что странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.