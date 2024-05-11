Москва, 11 мая, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Магнитная буря на Земле достигла пика, полярные сияния могут наблюдаться в южных регионах России. Об этом сообщает 11 мая лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS. comz03/ZUMAPRESS.com

Специалисты отметили, что самые скоростные облака плазмы, выброшенные Солнцем в ходе мощнейшей вспышки, достигли Земли. Скорость солнечного ветра доходит до 1000 км/с.

«Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня», — говорится в сообщении.

Полярные сияния над Россией будут ещё более мощными, их овал может опуститься до южных границ страны, добавили в лаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, Землю 11 мая накрыла магнитная буря пятого, высшего уровня, чего не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России расширилась зона, где наблюдаются полярные сияния. В частности, малиновые вспышки в небе запечатлели на камеры жители Ростовской области.

В «Роскосмосе» заявили, что вспышки на Солнце и геомагнитная буря не потребуют коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), она работает в штатном режиме.