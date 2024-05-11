Москва, 11 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Десять лет назад жители Донбасса сделали исторический выбор в пользу России. Об этом 11 мая корреспонденту ИА Регнум заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате России Александр Малькевич.

Александр Рюмин/ТАСС

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР за независимость от Украины проголосовали 89% пришедших на участки, в ЛНР — 94%.

Малькевич отметил, что десять лет назад народ Донбасса принял решение стать независимым от русофобского киевского режима, который ненавидит гордый народ, проживающий в ЛНР и ДНР.

«Десять лет жизни под обстрелами. Даже появился такой бренд — «Сделано под обстрелами Донбасса». Несмотря на это, жители Донбасса остались верны своей истории, культуре, русскому языку, исторической памяти. Тогда люди сделали исторический выбор в пользу Русского мира. И тогда, и сейчас президент России Владимир Путин выступает гарантом этого выбора. Именно ради защиты Донбасса началась специальная военная операция. Российский лидер лично руководит освобождением Донбасса как Верховный главнокомандующий ВС России. Поздравляя с 10-летием ЛНР и ДНР, он заявил о том, что результатом спецоперации будет полное освобождение, защита Донбасса и установление там мира», — подчеркнул Малькевич.

Он отметил, что референдум 2022 года стал продолжением решений, принятых большинством жителей Донбасса в 2014 году. Под руководством российского лидера вся Россия взяла шефство над городами и районами Донбасса. Теперь это одна большая российская семья: Донбасс и Новороссия — часть этой большой семьи.

В освобождённых городах Донбасса и Новороссии идут работы по их восстановлению. Мариуполь — это визитная карточка того, как Россия может работать. Освобождённые города получают вторую жизнь. Во всех четырёх новых субъектах РФ развиваются здравоохранение, социальная сфера, образование, строятся дома, дороги, школы, больницы. Такая работа не проводилась с 1991 года, особенно в Херсонской и Запорожской областях. Сегодня жители Донбасса и Новороссии получили возможность позитивных перемен. Благодаря решениям президента России они стали участниками созидательных процессов. Весь мир увидел, что такое Россия, какая она в этом созидательном труде, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.

В опубликованном на сайте Кремля поздравлении президента РФ Владимира Путина жителей Луганской Народной Республики с 10-летием её образования отмечено, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс. В своём поздравлении российский лидер отметил, что ЛНР образовалась в «сложное и драматичное время», когда в результате вооружённого госпереворота в Киеве власть захватили националисты, пытавшиеся заставить жителей Донбасса отречься от русского языка, своей истории и культуры.

Президент также отметил, что весь российский народ искренне поддерживает жителей ЛНР. Путин особо подчеркнул роль участников спецоперации, которые сражаются за независимость и безопасность страны, а также за освобождение исторических земель России.

Российский лидер также поздравил и жителей Донецкой Народной Республики с 10-летием её образования. Глава государства подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём. Люди в патриотическом порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР. Они показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота.

Он добавил, что вся Россия, весь народ поддерживают республику. Здесь реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, налаживается производство. Путин выразил уверенность, что совместные усилия приведут к успеху и возвращению мира на Донецкую землю, что самые сложные задачи будут решены.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что легендарная Русская весна стала ответом на антироссийскую политику Киева. Жители Донбасса, сплотившись, встали на защиту русской истории, языка и культуры, а на референдуме высказались за самостоятельность республики. Они явили всему миру мужество и патриотизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина за десять лет с момента проведения референдумов о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик превратилась в страну-самоизгой.