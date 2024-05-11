Газа, Палестина, 11 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Один из заложников, имевший британское подданство, умер от ран, полученных при авианалёте израильских ВВС на сектор Газа, заявил 11 мая представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда всвоём Telegram-канале.

Omar Naaman / dpa/ Global Look Press

По его словам, один из заложников, 51-летний мужчина, имевший британское подданство, скончался от ран, полученных в результате атаки израильского самолёта на место, где он содержался.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля утром 10 мая нанесла новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа, передавало агентство Agence France-Presse.

10 мая стало известно, что Израиль не одобрил предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Египетские СМИ 9 мая со ссылкой на источники проинформировали, что обе делегации покинули Каир после двухдневных переговоров.

Президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.