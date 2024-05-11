Одесса, Украина, 11 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Одессе и Сумах на Украине прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного»», — информирует издание.

Также указывается, что взрыв прогремел в Одессе.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в этих городах.

Как передавало ИА Регнум, о взрывах ночью 11 мая сообщалось в Харькове.

Согласно данным Минобороны России, с 5 по 10 мая российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. В результате ударов, уточнил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

В ответ на атаки киевского режима на энергетические объекты на российской территории РФ отвечает ударами по объектам энергетической и военно-промышленной инфраструктуры.

Так, 11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.