Москва, 11 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Украина за десять лет с момента проведения референдумов о самоопределении Донецкой и Луганской Народных Республик превратилась в страну-самоизгой, заявила 11 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Известия/ Тарас Петренко

По её словам, всем очевидно, что народ Донбасса десять лет назад сделал правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в мандат которых заложены функции по защите мира и безопасности в Европе.

«Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года.

«Родные, вы дома! И нам с вами за это мстят страшными террористическими актами по всей стране, тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями. Но мы выстоим, потому что это нам завещали наши предки, отстоявшие Отечество и 79 лет назад, и много раз до этого», — сказала официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, десять лет назад, 11 мая 2014 года, в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР за независимость от Украины проголосовали 89% пришедших на участки, в ЛНР — 94%.

Президент Владимир Путин 11 мая поздравил жителей республик с годовщиной этого события и подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.