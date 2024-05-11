Берлин, 11 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В рамках согласованного Европейским союзом соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности исключается прямое участие солдат содружества на стороне ВСУ. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что соглашение предусматривает предложение Киеву «консультаций» в случае атаки на Украину. На проведение консультаций отведены сутки после условной атаки на Украину, они должны касаться нужд Киева, говорится в публикации.

Как отметили авторы издания, гарантии соглашения в рамках безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Киеву и должны действовать до тех пор, пока Киев не вступит в Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО).

Вместе с тем подчёркивается, что предоставление гарантий ожидается до начала июля. На данный момент детали проекта соглашения обсуждаются с киевским режимом, пояснили авторы Welt.

В январе 2024 года газета The Washington Post писала, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет.

Вашингтон предполагает дать обязательства поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ИА Регнум отметил, что план Евросоюза по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности подразумевает эскалацию конфликта и его затягивание ещё на годы вперёд. По его мнению, это больше свидетельствует не о предоставлении гарантий безопасности Киеву, а о прямом вмешательстве и участии Евросоюза в военных действиях на Украине.

Отдельные соглашения Киева с рядом стран Запада

Киев заключил уже несколько соглашений о безопасности с рядом стран Запада. Так, 16 февраля во время визита в Берлин глава киевского режима Владимир Зеленский провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым подписал соглашение о безопасности. Аналогичный документ подписали лидеры киевского режима и Великобритании. При этом премьер-министр Риши Сунак использовал во время пресс-конференции термин «заверения в безопасности». Соглашение также подписано между Украиной и Данией.

Зеленский 6 февраля подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом Франции. Эммануэль Макрон тогда заявил, что соглашение является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

При этом лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 22 февраля поддержал инициативу сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции с целью оспорить подписанное с Украиной соглашение.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя подписание соглашения о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом, заявил, что французские фермеры не оценят решение французских властей о новой финансовой поддержке Украины. Он сопроводил свой пост картинкой, на которой изображена свинья в расцветке украинского флага, прижимающая галльского петуха (символ Франции) к столу, на котором лежат бумажки с надписью «Гарантии».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что подписанные Зеленским соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности не имеют высокой ценности и обещают лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта.

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая в парламенте, подчеркнул, что будущее соглашение между Италией и Украиной по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки. Он подчеркнул, что договор с Римом, как и подписанные Берлином, Парижем и Лондоном, не будет юридически обязывающим.