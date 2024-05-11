Рим, 11 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке на грунтовом турнире категории WTA 1000, проходящем в Риме.

ТАСС/EPA/CHEMA MOYA Российская теннисистка Дарья Касаткина

Касаткина 11 мая не смогла выйти в четвёртый круг и завершила выступление. В матче третьего круга она уступила японке Осаке со счётом 3:6, 3:6. Встреча теннисисток длилась 1 час 19 минут.

Осака занимает 173-е место в рейтинге WTA, позже ей предстоит сыграть с Линдой Носковой из Чехии или с Чжэн Циньвэнь из КНР.

Касаткина — первая ракетка России — находится на 11-й позиции в рейтинге WTA. На её счету шесть титулов в этой категории турниров в одиночном разряде.

Турнир с призовым фондом в размере €4,79 млн продлится в Риме до 18 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Касаткина и Осака встречались в марте 2018 года в финале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, тогда россиянка уступила японке со счётом 6:3, 6:2.