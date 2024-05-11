Москва, 11 мая, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Все федеральные министерства и их названия в новом правительстве останутся прежними. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Так, в структуре правительства сохранится 21 министерство, пять из которых (Минобороны, МВД, МИД, МЧС и Минюст) подчинены напрямую президенту.

Остальные министерства подчинены премьер-министру, а именно: Минвостокразвития, Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития и Минэнерго.

В новом указе изменено распределение полномочий между вице-премьерами. Так, в новом составе нет заместителя главы кабинета министров — руководителя Минпромторга.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

До формирования нового состава правительства никаких сбоев быть не должно, заявил 11 мая Путин на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

6 мая Путин провёл заключительную встречу с членами уходящего правительства. Он поблагодарил их за совместную работу, положительно оценил деятельность в сфере экономики в период пандемии коронавируса и добавил, что министры действовали сбалансированно и своевременно. Глава государства призвал провести смену правительства без пауз в работе.