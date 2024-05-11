Москва, 11 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Девочка-подросток упала в вентиляционную шахту здания на западе Москвы и погибла. Об этом сообщает 11 мая пресс-служба столичной прокуратуры.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

По предварительным данным, группа подростков находилась в недостроенном здании на улице Давыдковской. Девочка 2009 года рождения сорвалась вниз. Прибывшие на место спасатели смогли добраться до неё, но от полученных травм ребёнок скончался.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

Летом 2017 года в этом же здании при падении в шахту вентиляции погибла 17-летняя девушка.

Как сообщало ИА Регнум, похожий случай произошёл летом 2020 года в посёлке Судиславль Костромской области. 12-летний мальчик забрался в недостроенную больницу через незапертое окно, упал с высоты и сломал бедро. За несколько лет до этого суд постановил законсервировать недострой, находившийся в собственности Судиславского муниципального района. После инцидента возбудили уголовное дело по статье о халатности.

В июле 2023 года на стройке в Новосибирске погиб 15-летний подросток, а его 17-летний брат с травмами попал в больницу. Мальчиков на площадку, где строили многоэтажное здание, привёл отец — промышленный альпинист, подписавший контракт на выполнение работ. Подростки на внешней стороне здания заделывали строительные швы и сорвались вниз. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.