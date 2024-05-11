Москва, 11 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции от власти киевского режима должны быть освобождены все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск, заявил 11 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/ТАСС

Историческая справедливость должна быть восстановлена, а оставлять нацистам русские города недопустимо, сказал Пушилин «РИА Новости».

«Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но преимущественно это русские люди, с нашей кровью», — заявил глава ДНР.

Он напомнил, что после государственного переворота в Киеве крупные акции протеста проходили не только в Донецке и Луганске, но и в ряде других городов, включая Одессу и Харьков.

«Историческая справедливость (в их отношении. — Прим. ред.) также должна быть восстановлена», — подчеркнул Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, десять лет назад, 11 мая 2014 года, в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР за независимость от Украины проголосовали 89% пришедших на участки, в ЛНР — 94%. Президент Владимир Путин 11 мая поздравил жителей республик с годовщиной этого события и подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

В декабре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно оккупированы неонацистским киевским режимом. То, что эти города на картах значатся украинскими, — временное явление, отметил Медведев.

Президент России Владимир Путин также в декабре 2023 года напомнил, что Одесса — русский город. Планы в отношении Одессы по-прежнему не озвучиваются официально, однако о русской принадлежности города российский лидер говорит не впервые, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.