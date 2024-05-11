Москва, 11 мая, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Количество и названия министерств в новом правительстве России останутся прежними, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Евгений Одиноков

Так, в структуру правительства входит 21 министерство, пять из которых — МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст — подчинены напрямую президенту.

Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго и Минвостокразвития подчиняются председателю правительства.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров, рассказал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.