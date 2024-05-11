Печора, Коми, 11 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Республике Коми в городе Печоре из общежития, где произошло обрушение, эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в Telegram-канале.

МЧС Республики Коми

«По состоянию на 14:30 эвакуировано 14 человек, в том числе пять детей», — следует из публикации.

В посте уточняется, что для жителей обрушившегося общежития в готовности два пункта временного размещения, которые развернули в школе-интернате и детском доме.

«Проводятся работы по разбору завалов. На месте происшествия работают силы и средства РСЧС: 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и семь единиц техники», — пояснило ведомство.

Как ранее передавало ИА Регнум, 11 мая в Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома. Отмечалось, что несколько квартир с первого по пятый этаж обрушились. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, причина обрушения устанавливается, добавили в региональном МЧС.

Частично обрушенное в Печоре в Коми общежитие было признано аварийным, сообщил глава региона Владимир Уйба.

16 ноября 2023 года в Астрахани в пятиэтажном доме на Вокзальной площади обрушились третий и четвёртый подъезды. Из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.