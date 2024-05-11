Частично обрушенное общежитие в Печоре было признано аварийным
Глава Коми Уйба: частично обрушенное общежитие в Печоре было признано аварийным
Печора, Коми, 11 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Частично обрушенное в Печоре в Республике Коми общежитие было признано аварийным. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
«Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)», — написал глава Коми в Telegram-канале.
По словам Уйбы, на месте происшествия будут выясняться причины случившегося.
Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома. Отмечалось, что несколько квартир с первого по пятый этаж обрушились.
К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, причина обрушения устанавливается, добавили в региональном МЧС.
До этого, 16 ноября прошлого года, в Астрахани в пятиэтажном доме на Вокзальной площади обрушились третий и четвёртый подъезды. Из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.