Москва, 11 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. ВСУ окопались в населённых пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать. Об этом 11 мая заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто», — сказал он журналистам.

По его словам, за годы ВСУ окопались в населённых пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском российских военнослужащих «у них не остается другого выбора, как отступать».

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения войск «Север» освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России также освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днём ранее, 10 мая, Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ за неделю освободили три посёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Речь идёт о населённых пунктах Новокалиново в ДНР, Котляровка и Кисловка в Харьковской области.