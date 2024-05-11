Будапешт, 11 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В Пекине считают, что после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Будапешт Венгрия вошла в «круг друзей» Китая и стала его образцовым стратегическим партнёром в Европе, передаёт 11 мая Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных официальных лиц КНР.

Szilard Koszticsak / EPA/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево)

Пекин рассчитывает, что примеру Будапешта последуют и другие страны, как в Европе, так и за её пределами, сказано в публикации.

«Будапешт теперь стал членом «круга друзей» Пекина, как называет это Си Цзиньпин», — написали авторы.

«Круг друзей» Китая, по мысли руководителей КНР, призван поддерживать усилия Пекина по противодействию США, отметили источники издания.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая 2024 года Си Цзиньпин совершил визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

В ходе визита председателя КНР в Будапешт руководители Венгрии и Китая подписали 18 соглашений о сотрудничестве, в том числе в таких областях, как инвестиции, торговля и ядерная энергетика.

Кроме того, стороны приняли совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства, отметив достигнутый в последние годы высокий уровень двусторонних связей.

Также Пекин и Будапешт выступили за урегулирование любых конфликтов мирным путём и заявили, что намерены совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН.