Москва, 11 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В новом правительстве России не будет поста вице-премьера — главы Министерства промышленности и торговли, следует из указа президента Владимира Путина «О структуре федеральных органов власти».

РИА Новости/Дмитрий Астахов

Указ был опубликован 11 мая.

В прежнем составе правительства было 11 вице-премьеров, в новом их будет 10. Должность вице-премьера — главы Минпромторга была введена в июле 2022 года. Её занимал Денис Мантуров.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа президента.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

СМИ ранее сообщали, что Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли. По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

10 мая в ходе выступления в Госдуме Мишустин заявил, что обсудит с президентом повышение для министра, курирующего промышленность и торговлю. Так он ответил на вопрос депутатов о возможном повышении главы данного направления в правительстве до поста первого вице-премьера.

11 мая Путин провёл встречу с Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Глава государства отметил, что Мантуров в прежнем составе правительства курировал важнейший блок промышленных вопросов, а значительные объёмы работы в этом направлении идут в рамках «Ростеха». Путин предложил обсудить, как эта работа организована сейчас и как она должна быть организована в будущем.