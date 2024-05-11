Печора, Коми, 11 мая, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома произошло в городе Печоре, сообщает 11 мая пресс-центр управления МЧС по Республике Коми.

МЧС Республики Коми

Несколько квартир с первого по пятый этаж обрушились в доме по адресу Печорский проспект, 69.

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К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, причина обрушения устанавливается, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября 2023 года в Астрахани в пятиэтажном доме на Вокзальной площади обрушились третий и четвёртый подъезды. Из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о гибели женщины 1939 года рождения, ещё несколько человек числились пропавшими без вести.

По словам жителя одного из обрушившихся подъездов, он услышал в квартире странный звук, после чего увидел трещину в стене. Мужчина сразу позвонил в МЧС и вышел на улицу, а примерно через семь минут подъезд рухнул.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Версию взрыва службы опровергли, обрушилась конструкция здания, отмечали власти.