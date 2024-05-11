Ереван, 11 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Ереване во время протестов с перекрытием улиц задержали 41 сторонника «Тавуш во имя родины», требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в МВД Армении.

Александр Патрин/ТАСС

Ранее лидер движения архиепископ Баграт призвал сторонников блокировать улицы армянской столицы в нескольких местах из-за несогласия с процессом делимитации границы с Азербайджаном.

«Все 41 граждан были доставлены в участки из-за невыполнения законных требований полиции», — рассказали в МВД Армении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Армении протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном перекрыли автотрассу в Сюникской области, ведущую в Иран.

Армянское оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» протестует против делимитации границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных населённых пунктов. Накануне архиепископ Баграт дал Пашиняну час, чтобы объявить о своей отставке. Участие в том митинге приняли несколько тысяч человек.

Ранее протестующие против делимитации границы и передачи Баку нескольких приграничных пунктов перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов. Также около 20 человек утром 28 апреля перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.

Пашинян 18 апреля провёл встречу с жителями приграничной территории в Тавушской области, заявив, что Еревану нужно было согласиться на территориальные уступки, потому что в противном случае в регионе началась бы война.