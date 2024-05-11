Москва, 11 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Анна Никулина завершила профессиональную карьеру, сообщил исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области Александр Никифоров.

Евгений Тумашов / СБР/РИА Новости Российская биатлонистка Анна Никулина

«Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру», — сказал он журналистам.

32-летняя Никулина — обладательница Кубка IBU сезона 2014/2015. На этапах Кубка мира она выступила в четырёх гонках. В последний раз в международных соревнованиях Никулина участвовала в 2020 году.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев объявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. Он отметил, что после перенесённой коронавирусной инфекции на протяжении трёх лет испытывал проблемы со здоровьем, после чего приходилось заново набирать форму.

31 марта Гараничев провёл последнюю гонку в карьере. Команда Тюменской области, за которую он выступал, одержала победу в эстафете на чемпионате России.

В апреле о завершении спортивной карьеры объявила чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Татьяна Кошелева. Ей исполнилось 35 лет. Она назвала настоящей победой для спортсмена то, когда он чувствует себя чемпионом.

4 мая сообщалось, что олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва решила завершить спортивную карьеру в 32 года.