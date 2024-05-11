Москва, 11 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Соглашение о гарантиях безопасности для Украины — это попытка Запада запугать Россию и остановить продвижение российских войск. Такое мнение 11 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя согласование Европейским союзом черновика этого документа.

Иван Шилов ИА Регнум

Михайлов отметил, что гарантии безопасности, которые страны предоставляют друг другу, имеют разную значимость. Если Россия предоставляет такие гарантии, подписывая союзные соглашения, то она всегда отвечает за свои слова и исполняет договоры. У Запада же другой подход. Он усомнился в том, что, приняв такое соглашение для Украины, Запад будет его выполнять.

Западные политики уже признают, что Россия побеждает в конфликте, поэтому им бессмысленно втягиваться в конфронтацию. Они лишь бряцают оружием, что ни к чему не приведёт. Ведь ввод западных подразделений для обеспечения безопасности будет означать прямую конфронтацию с НАТО. Ни одна европейская страна и сам блок НАТО сейчас не готовы к противостоянию с Россией, добавил эксперт.

«По официальным данным, Россия сейчас производит столько же вооружений, сколько весь блок НАТО, и даже больше. Поэтому подписание черновика соглашения о гарантиях для Украины — это попытка Запада оказать давление на Москву, чтобы руководство РФ остановило продвижение своих войск. Однако это, конечно, Россию не остановит. В этом черновике прописана помощь оружием, финансовая и другая помощь Украине. После 20 мая полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского заканчиваются, и он перестаёт быть легитимным. И подписанием этого документа Запад пытается легитимизировать его, подписав новые договорённости, что является нарушением конституции Украины. Пока Зеленский нужен Западу, поэтому и подписывают различные соглашения», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Welt сообщило, что Евросоюз пришёл к соглашению в вопросе обязательств по безопасности для Киева. Черновик на данный момент обсуждается с Киевом. Отмечается, что обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Киеву и должны действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Евросоюз и НАТО.

В январе 2024 года газета The Washington Post сообщила, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет.

Вашингтон предполагает дать обязательства поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

В Белом доме 29 апреля подтвердили, что вооружение и военную технику, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, Украина уже начала получать.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.