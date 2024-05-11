Москва, 11 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 300 военных, сообщил 11 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

«Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба», две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — сказал он на брифинге.

Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Конашенков заявил, что ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 1015 военных, в зоне ответственности Южной группировки войск — более 1985 украинских военнослужащих.

В течение недели подразделениями Западной группировки войск отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника, по данным российского военного ведомства, составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.