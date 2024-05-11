Москва, 11 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Украинские силы потеряли до 160 бойцов за минувшие сутки в результате действий российской группировки войск «Восток». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 мая на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районе города Угледара и посёлка Урожайное в ДНР. В боях со стороны Украины участвовали 58-я мотопехотная, 72-я механизированная бригады ВСУ, 102-я бригада теробороны.

Противник потерял до 160 бойцов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим потерял возможность обстреливать Донецк из артиллерии благодаря освобождению территории республики российскими военными. Однако ВСУ обстрелы не прекратили, а перешли на дальнобойное оружие, отметил он.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил в соцсети Х, что ВСУ на фоне ударов ВС РФ по военным объектам в Харькове испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, Киеву остро необходимо не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 тыс. новых солдат, чтобы прекратить отступление. Украинская армия находится в тяжелейшей ситуации на фронте, у неё остался «последний шанс», добавил журналист.